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العراق.. وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع الإيراني

العراق.. وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع الإيراني
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، في مكتبه بمقر الوزارة، يوم السبت الموافق 4 آذار 2023، نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية الجنرال قلندري والوفد المرافق له.

العالم- العراق

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

هذا وضمن أطر التنسيق المشترك بين ايران والعراق، وصل في الاسبوع الماضي وزيرالدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العاصمة طهران، حيث كان في استقباله نظيره الايراني العميد محمدرضا آشتياني.

وزير الدفاع الايراني ونظيره العراقي استعرضا حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع الايرانية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية ترحيبا بالضيف العراقي.

وبعدها اجرى الوزير العراقي مباحثات مع نظيره الايراني تناولت القضايا المشتركة التي تهم البلدين ،ضمن اطرالتنسيق والتعاون.

وأجرى وزير الدفاع العراقي محادثات في طهران مع مسؤولين ايرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل امنية وسياسية وقضايا المنطقة.

وقال العميد محمدرضا آشتياني:"وزيرالدفاع الإيراني إن النظر إلى القضايا العراقية له جانب استراتيجي ودعم وحدة الاراضي العراقية ودعم الاستقرار والأمن في العراق على جدول الأعمال.

كما تم التطرق في هذا اللقاء إلى التقدم الحاصل لحل مشاكل البلدين فيما يتعلق بأنشطة الإرهابيين في العراق"، كما اكد وزيرالدفاع العراقي على اهمية التنسيق المشترك بين البلدين.

ويستمر التعاون الايراني العراقي في عدة اتجاهات، اخرها كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بغداد، حيث اجرى سلسة محادثات مع المسؤولين العراقيين تناول فيها تطوير العلاقات الثنائية وتأمين الحدود والربط السككي.

كما والتأكيد العراقي الذي جدده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمواصلة أفضل العلاقات مع ايران.

فيما رحب أمير عبد اللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة الى الاتفاق النووي.

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