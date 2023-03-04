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بيان وزارة الداخلية حول تسمم الطلاب

بيان وزارة الداخلية حول تسمم الطلاب
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الايراني في إشارة إلى تسمم الطلاب انه في التحقيقات الميدانية للاجهزة ذات الصلة ، تم العثور على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها في مختبرات البلاد المرموقة لإجراء تحقيقات متخصصة للوقوف على أسباب المضاعفات التي حدثت للطلاب في البلاد.

العالم - إیران

وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي بيانا أكد فيه أن موضوع تسميم الطلاب يتم متابعته بجدية ، وأكد أن صحة الطلاب هي الأولوية القصوى لجميع المسؤولين ولن يدخروا أي جهد لتوفير الامن والراحة والسلام لهم .

واعلن انه عقدت في الأيام الأخيرة لقاءات مكثفة ومتواصلة بحضور مسؤولين وخبراء بارزين من وزارات الصحة والتربية والتعليم والاستخبارات والأمن والقضاء ، وبحسب التقرير المتوفر تم تلخيص النقاط المهمة التالية:

وقال انه منذ وقوع الحادثة الأولى في إحدى المدارس الفنية في قم ، وبعد قم حتى الآن ، وردت تقارير عن حدوث مضاعفات لطلاب في 52 مدرسة وأنه تواجدت على الفور في المكان قوات الطوارئ والفرق الطبية والإطفاء والشرطة ، بالإضافة إلى اجراء الفحص الطبي للطلاب الذين أبدوا عدم ارتياحهم ، وقاموا بمراقبة البيئة الداخلية والمحيطة للمدارس .

ووفقًا لإعلان وزارة الصحة ، غادر غالبية الأشخاص الذين عولجوا في العيادات الخارجية وتم إدخال 28 شخصًا إلى المستشفى ، وخرج جميع هؤلاء الأشخاص (باستثناء شخصين مصابين بأمراض كامنة) في أقل من يومين .

منذ اللحظات الأولى ، بذلت أجهزة المخابرات والأمن قصارى جهدها لاكتشاف أبعاد هذا الحادث وتحديد العوامل المؤثرة في هذه الحوادث ، والتي ستتاح للجمهور فور الحصول على النتائج النهائية.

في البحث الميداني للمؤسسات ذات الصلة ، تم العثور على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها في مختبرات الدولة المرموقة لإجراء تحقيقات متخصصة للتعرف على أسباب المضاعفات التي يسببها الطلاب ، وسيتم إبلاغ النتائج إلى الشعب الايراني النبيل من قبل وزارة الصحة في أقرب وقت ممكن.

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بيان وزارة الداخلية حول تسمم الطلاب

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