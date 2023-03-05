ما الذي يجعل أحلامك حية لدرجة أنك تتذكرها ؟

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وبالنظر الكم الهائل من الساعات التي نقضيها في النوم طوال حياتنا، فإننا نتذكر فقط أحلاما معينة بعد فترة طويلة من الاستيقاظ وهي تلك التي تسمى "أحلاما حية".

وما يجعل بعض الأحلام حية ولا تُنسى قد يقول شيئا عن الحلم نفسه، أو ما يحدث في حياتك الحقيقية، أو مزيجا من الاثنين معا.

وقالت جينيفر م. موندت، مديرة مختبر طب النوم السلوكي والبرنامج التدريبي في جامعة نورث وسترن: "من الطبيعي أن تتذكر الأحلام ومن الطبيعي أيضا ألا تتذكرها".

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تصبح الأحلام حية ومزعجة لدرجة أنها تعيق نومك. وعندما يحدث ذلك بانتظام، يمكن أن يعرض هذا صحتك للخطر.

وسواء كنا نتذكر أم لا، يحلم البشر كل ليلة أثناء النوم. وتستغرق دورة النوم النموذجية نحو 90 إلى 110 دقائق وتتنقل بين مرحلتين أساسيتين: نوم حركة العين غير السريعة (NREM) ونوم حركة العين السريعة (REM).

وبينما يمكن أن تحدث الأحلام في أي من مرحلتي النوم، فإن الأحلام الأكثر وضوحا تحدث عادة أثناء نوم حركة العين السريعة لأن هذا يحدث عندما يزداد نشاط الدماغ.

وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن مستويات نشاط الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة يمكن مقارنتها عندما نكون مستيقظين. كما أن بعض مناطق الدماغ تكون أكثر نشاطا، بما في ذلك اللوزة والحصين، التي تتحكم في ذاكرتنا وعواطفنا.

وقد يساعد هذا في تفسير سبب الشعور بالأحلام التي تحلم بها أثناء نوم حركة العين السريعة بأنها حقيقية جدا.

لماذا تكون أحلامك حية جدا ومزعجة أحيانا

لا توجد إجابة قوية حول سبب حلم الناس في المقام الأول، ولكن لماذا نتذكر أحلاما معينة هو أكثر وضوحا. أولا، يلعب التوقيت دورا رئيسيا.

على مدار الليل، نمر بأربع إلى ست دورات نوم. ومع كل دورة إضافية، نقضي وقتا أطول قليلا في حركة العين السريعة، لذلك لدينا المزيد من الوقت للحلم. وبالتالي، من المرجح أن نتذكر الأحلام التي تقترب من الاستيقاظ مقارنة بالحق بعد النوم. ومن المرجح أيضا أن تتذكر الحلم إذا استيقظت في منتصف دورة حركة العين السريعة.

وبالإضافة إلى التوقيت، فإن الحلم نفسه عامل مساهم أيضا. ويقول آلان إيزر، الأستاذ المساعد السريري في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ميتشيغان ومستشار في مراكز اضطرابات النوم في طب ميشيغان، إنه كلما كان الحلم أكثر وضوحا وشدة، زادت احتمالية تذكره.

وعلاوة على ذلك: "من المرجح أن نتذكر الأحلام إذا كانت مزعجة أو إذا حاولنا بوعي أن نتذكرها".

على وجه الخصوص، تعد الأحلام المزعجة أو الغير طبيعية من الآثار الجانبية الشائعة لبعض الأدوية، بما في ذلك أدوية القلب والأوعية الدموية التي تسمى حاصرات بيتا، ومضادات الاكتئاب مثل فينلافاكسين، وفي حالات نادرة عقار راملتيون للأرق.

وترتبط الكوابيس أيضا بحالات طبية مثل التغفيق (الخدار النومي) واضطراب ما بعد الصدمة والحمل والتعافي من تعاطي المخدرات.

وعندما تصبح الأحلام المفعمة بالحيوية مزعجة، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء.

وقال الدكتور تيماتايو أويغبيلاي شيدي، الأستاذ المساعد في طب الأعصاب والصرع وطب النوم في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس: "يمكن أن تصبح الأحلام المفعمة بالحيوية مصدر قلق صحي عندما تكون الأحلام مضطربة بشكل ملحوظ للنوم الجيد ليلا على مدى فترة طويلة من الزمن، كما يظهر في اضطراب ما بعد الصدمة، والرعب الليلي، واضطرابات الكوابيس".