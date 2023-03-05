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تناقض الإشارات الأمريكية والأوروبية

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ الإشارات المتناقضة بين أمريكا والأوروبيين حول الدبلوماسية والخيارات العسكرية؟

العالم - مع الحدث

هل تأتي جولة وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الكيان للمنطقة في اطار التحضير للملفين الفلسطيني والإيراني؟

ماذا بشأن تفقّد القواعد العسكرية الأمريكية في الاردن والاطلاع على خطة نتنياهو في الضفة؟

ما تفسير كلام غروسي من طهران حول مواصلة التعاون معها ورفض أي عمل عسكري ضد منشآتها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من استاذ العلوم السياسية د. علي فضل الله، والسفير العراقي السابق د. جواد الهنداوي، والدبلوماسي السابق د. هادي افقهي.

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