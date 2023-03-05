اضطرابات بمطارين فرنسيين بسبب عطل معلوماتي لدى حرس الحدود!

العالم - اوروبا

أحدث عطل معلوماتي اضطرابات في عمليات التدقيق في الهويات في مطاري رواسي شارل ديغول و أورلي في باريس، ما تسبب بحالة إرباك أدت إلى وقوف المسافرين في صفوف انتظار طويلة.

شهد مطارا رواسي شارل ديغول وأورلي في العاصمة الفرنسية، باريس، اضطرابات في عمليات التدقيق في الهويات يوم السبت، نجم عن عطل معلوماتي، الأمر الذي تسبب بصفوف انتظار طويلة للركاب.

وذكرت قناة فرنسا 24 أنه لم يتضح ما إذا كان العطل يطال مطارات أخرى. فيما عاود النظام المعلوماتي للعمل بالمطارين.

وأفادت شركة "مطارات باريس" يوم السبت في تغريدة أن "عطلا وطنيا لدى حرس الحدود يؤثر حاليا على نقاط المراقبة على حركة المغادرة والوصول في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي" داعية الركاب إلى "توقع مهل انتظار أطول".

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة لمطارات باريس "اتخذنا كل التدابير لتسهيل الوضع إلى أقصى حد ممكن بالنسبة للركاب.

تم توزيع المياه ونشر موظفين للرد على أسئلة المسافرين".