جولة لوزير دفاع أمريكا اليوم في الشرق الأوسط..ما الهدف؟!

العالم - الأميركيتان

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن أوستن سيغادر نهاية الأسبوع في زيارة لعدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل الأردن ومصر وكيان الإحتلال.

وذكر الموقع أن هناك مباحثات مرتقبة بين الوزير وقادة المنطقة، "بهدف دعم وتقوية الشراكات وتعزيز التعاون".

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي أنه من المقرر أن يصل أوستن الأردن الأحد، ثم سيتوجه إلى مصر، ويختتم جولته في [إسرائيل] الخميس.

وأوضح أن جولة أوستن تهدف إلى "إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة (الرئيس جو بايدن) بالاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد في مبيعات الأسلحة وتراجع التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان والخليج الفارسي".

وقال إنه من المقرر أن يقضي الوزير الأمريكي معظم أيام زيارته في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعاني في السنوات الأخيرة من مشاكل اقتصادية.

وتأتي زيارة أوستن، بعد يوم من زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي سوريا، السبت، وأخرى لــ[إسرائيل]، الجمعة.