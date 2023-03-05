الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مشروع اسرائيلي لإعدام الأسرى الفسلسطينيين وغضب نشطاء التواصل

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين "متهمين" بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون، مما أثار غضب النشطاء العرب على شبكات التواصل الاجتماعي.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. صوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع. وقد طرحه مايسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير" وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.

وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل" حسب وصف المشروع.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الاسبوع الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة.

وشهدت مواقع التواصل غضبا واسعا حيال هذا الموضوع حيث كتبت "سالي" مغردة: "الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على كل شريف ان يقف مع هذا الشعب المظلوم بوجه الكيان الصهيوني الغاصب المؤقت مسألة وقت وجودكم".

وغرد "ابو اسد الله الحشداوي" حول هذا الموضوع كاتبا: "الكنيست الصهيوني يصادق بقراءة أولية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد الصهاينة! مثل هكذا قوانين تخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الاسرى ولكن من سيعترض من العرب المطبعيين؟!".

وعلق زهير قاسم حيال هذا الموضوع مغردا: "ما يفعله الكيان المؤقت الغاصب بأقرار قانون يبيح له اعدام الاسرى الفلسطينيين من خلال تصويت ما يسمونه الكنيست الاسرائيلي وما هذه إلا جريمة مع سبق الاصرار والترصد تضاف الى سجل هذا الكيان السرطاني في غطرسته والتعدي على كل الاعراف والمواثيق الدولية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

الاسرى الفلسطينييون يواصلون العصيان ضد ادارة السجون

6 دول أوروبية تدين العنف الصهيوني ضد الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مشروع اسرائيلي لإعدام الأسرى الفسلسطينيين وغضب نشطاء التواصل

اوليانوف تعليقا على مهمة غروسي.. التعويض عن البيان الخاطئ لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد ايران ليس سهلا

جولة لوزير دفاع أمريكا اليوم في الشرق الأوسط..ما الهدف؟!

شاهد.. هكذا علق النشطاء العرب على التظاهرات في الأراضي المحتلة

'الوفاق': النظام البحريني منع العمل السياسي وقام بانتهاكات واسعة

احتجاجا على تصريحات قيس سعيد.. الشرطة السنغالية توقف 14 ناشطا أمام سفارة تونس في دكار