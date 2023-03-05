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صادرات قطاع المعادن الايراني تتخطى 11 مليار دولار

صادرات قطاع المعادن الايراني تتخطى 11 مليار دولار
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" تسجيل صادرات قطاع المعادن أكثر من 11 مليار دولار في الشهور الـ 11 الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2022 حتى 19 فبراير/شباط 2023.

العالم - ايران

وأوضحت المنظمة في بيان تابعته "فارس" اليوم الاحد، أن صادرات المعادن وصناعاتها قد سجلت 11.089 مليار دولار بنمو كمي 4 بالمئة وانخفاض سعري 5 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأشارت أن سلسلة منتجات الصلب قد إستحوذت على 51.9 مليار دولار من اجمالي الصادرات تلتها سلسلة النحاس بـ 1.42 مليار دولار، فيما حلت منتجات الألمنيوم ثالثا بـ 937 مليون دولار ومن ثم الزنك بـ 552 مليون دولار.

بالمقابل أكدت المنظمة أن واردات قطاع المعادن والصناعات التعدينية قد بلغت 4.474 ملياردولار في الشهور الـ 11 المذكورة فترة 21 مارس/آذار 2022 حتى 19 فبراير/شباط 2023 بنمو سعري 19 بالمئة وكمي 4 بالمئة على اساس سنوي.

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