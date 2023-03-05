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حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالقدس والضفة المحتلة

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالقدس والضفة المحتلة
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، حملة اقتحامات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

العالم - الإحتلال

وأسفرت الإقتحامات الصهيونية عن اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يتما، قضاء نابلس، وأغلقت مداخل البلدة، وحاصرت أحد المنازل واعتقلت شابين من داخله.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين يوسف وإسماعيل النجار، من داخل منزلهما بعد محاصرته، ومن ثم انسحبت من البلدة.

في محافظة الخليل، واصلت قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين، حيث اعتقلت عددا من العمال قرب معبر ترقوميا.

ومن بلدة سنجر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نصر الجعبة، وقامت بمصادرة حافلة نقل تجارية بعد محاصرة منزله وتفتيشه عدة ساعات.

وفي القدس، استولت شرطة الاحتلال على مركبة والد أسير مقدسي، فيما مددت اعتقال شابين مقدسيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي الواوي من بلدة العيسوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة الأسير المقدسي المحكوم بالسجن 12 عاما، محمد فرحات من بلدة سلوان، أثناء مروره على حاجز زعيم العسكري شرق القدس.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب المقدسي نور الدين دويك حتى يوم الأربعاء المقبل، علما أن قوات الاحتلال اعتقلته، مساء أمس السبت، أثناء مروره عن حاجز قلنديا العسكري.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال زين الدين علقم حتى الـ13 من شهر آذار/ مارس الحالي، علما أنه معتقل منذ يوم 28 من كانون الثاني/يناير الماضي.

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حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالقدس والضفة المحتلة

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