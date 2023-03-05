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اليمن..أكثرمن 200 شهيد وجريح جراء الاعتداءات السعودية على منبه الحدودية

اليمن..أكثرمن 200 شهيد وجريح جراء الاعتداءات السعودية على منبه الحدودية
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير مستشفى منبه الريفي علي العياشي، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة في اليمن بلغ 202 شهيدا وجريحا.

العالم- اليمن

و وفق موقع "المسيرة" اليمني أوضح العياشي أن عدد المواطنين الذين ارتقوا جراء قصف العدو السعودي لمنبه بلغ 21 شهيدا، فيما بلغ عدد جرحى استهداف العدو السعودي للمديرية 181 يمنيين ومهاجرين أفارقة.

وأشار إلى أن مستشفى منبه يستقبل حالات إصابة على مدار الـ24 ساعة، ويقدم إسعافات أولية ويتم تحويل الإصابات إلى مستشفيات مركز المحافظة، موضحا أن المستشفى يحتاج إلى الدعم الضروري والماس لخدمات قسم العمليات والأشعة السينية.

وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية في محافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

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