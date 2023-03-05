محاولات اميرکية لضبط 'اسرائيل'من أي عمل عسکري ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية، أشار افقهي الی زيارة مسؤولين امريكيين لإسرائيل، موضحاً ان هذه الزيارات تطرح فرضيتين.

وأضاف افقهي: الاحتمال الاول هو ان اسرائيل والولايات المتحدة تخططان لشئ ضد ايران، ولهذا بادر الجيش الايراني بقواته الجوية والمجوقلة والبرية والبحرية، بأضخم مناورة مشتركة لأول مرة. ثم تبعت تلك المناورات، مناورات لحرس الحدود.

وأكد ان هذه المناورات، شهدت عدة برامج لازاحة الستار عن صناعات عسكرية ايرانية يكشف عنها للمرة الاولی خاصة الاسلحة التي تتعلق بالقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وتوقع ان تكون الفرضية الثانية هي محاولة اميركية لضبط التحولات الامنية ومنع نتنياهو من أي ضربة معلنة وصريحة لايران، لانه في هذه الحالة سيواجه ازمتين الاولی في مجال الرد الايراني الذي يرافقه رد محور المقاومة والازمة الداخلية الاسرائيلية.

وأكد ان جو الداخل الاسرائيلي لايساعد نتنياهو علی أي عمل عسكري ضد ايران ومعارضي نتنياهو يتمنون ان يقوم بهذه الحماقة كي يسقطوه قبل ان يحقق شيئاً ضد ايران.

وبيّن افقهي ان الولايات المتحدة تريد ضبط الايقاع لأن اي حماقة اسرائيلية ستكلف امريكا ثمناً غالياً لضبط الايقاع. وبالتالي استبعد ان تكون فرضية وجود مغامرة اسرائيلية – امريكية لضربة عسكرية ضد ايران.