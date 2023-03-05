الجنرال 'مارك ميلي' الى سوريا في زيارة مفاجئة

العالم - سوريا

والتقى ميلي القوات الأمريكية المنتشرة في تلك المنطقة، وأشار في حديث أجراه مع صحافيين مرافقين له إلى أن مهمة قوات بلاده في سوريا مرتبطة بأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معرض إجابته عن سؤال إذا ظنّ أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، قال: “إذا كان (سؤالك هو) هل هذه المهمة ضرورية؟، فإن الإجابة هي نعم” وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وجاءت زيارة ميلي، بعد يوم واحد من زيارة مفاجئة أيضاً أجراها إلى فلسطين المحتلة ولم يدلِ فيها بأي تصريحات علنية.

وتعرّضت القواعد الأمريكية منذ بداية العام الجاري لاستهدافات عدة تسبب بعضها بجرحى في صفوف القوات الأمريكية، وكان آخر هذه الخروقات في 16 شباط الفائت، عندما حلّقت طائرة استطلاع فوق القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور الشمالي.