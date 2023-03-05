الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غدا.. اقامة منتدى ايراني قطري كبير للتجارة والاستثمار

غدا.. اقامة منتدى ايراني قطري كبير للتجارة والاستثمار
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، إقامة منتدى استثماري تجاري كبير بين ايران وقطر في طهران.

العالم - ايران

واوضح "فرزاد بيلتن" في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاحد، أن المنتدى سيضم 20 شركة قابضة وشركات تجارية واستثمارية كبرى من قطر بجانب أكثر من 200 شركة ايرانية برعاية بنك قطر للتنمية، حيث سيقام غدا وبعد غد الثلاثاء في مقر سفارة قطر بطهران بالتعاون مع المنظمة الايرانية.

وأشار أن مساعد وزير التجارة والصناعة القطري ونظيره الايراني فضلا عن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية وأمين غرفة تجارة قطر سيشاركون بأعمال المنتدى.

"بيلتن" أكد أن المنتدى سيُعرف بفرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري البيني كما أن ممثلي شركات القطاع الخاص من كلا البلدين سيخوضون مفاوضات مباشرة في سبيل تنمية التعاون.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

استئناف الصادرات من ميناء كنكان إلى قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جولات امريكية لضبط الايقاع في الشرق الأوسط

غدا.. اقامة منتدى ايراني قطري كبير للتجارة والاستثمار

الحرس الثوري يُدشن ألف منزل ريفي في محافظة كلستان

الجنرال 'مارك ميلي' الى سوريا في زيارة مفاجئة

"سأمنع الحرب العالمية الثالثة".. تخرصات ترامب تتجدد في ظل الانتخابات الرئاسية 2024

حرية الراي والتعبير حسب المقاسات الغربية! 