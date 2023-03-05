الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

"سأمنع الحرب العالمية الثالثة"..

تخرصات ترامب تتجدد في ظل الانتخابات الرئاسية 2024

تخرصات ترامب تتجدد في ظل الانتخابات الرئاسية 2024
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين ،أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024 القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين "ذوي النزعة الحربية" وكذلك "المتعصبين والأغبياء" في الحزب الجمهوري.

العالم - الأميركيتان

وقال الرئيس الأميركي السابق في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن إن الأميركيين يخوضون حاليا "معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها".

وبينما سيتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحدث دونالد ترامب الذي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رسميا ترشحه لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريبا ولم يستثن أحدا من هجماته بما في ذلك معسكره.

وتحدث عن "حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء"، مسميا بعض شخصيات الحزب.

وأضاف أن الناخبين الأميركيين سئموا من "العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) ومصالح خاصة متعفنة وسياسيين محبين للصين" وأنصار "حروب خارجية لا نهاية لها".

وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأميركية لأوكرانيا، قال ترامب "سنشهد حربا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة". وأضاف "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وكان "التحالف المحافظ للعمل السياسي" (كونسرفاتيف بوليتيكال أكشن كواليشن - سي بي ايه سي) في السابق أكبر تجمع للمحافظين في الولايات المتحدة، لكن طغت عليه حركة دونالد ترامب اليمينية المتطرفة "لنعيد لأميركا عظمتها".

وشهد مؤتمر 2023 خطبا ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات 2024.

ولقي الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلده تصفيقا حادا في القاعة يوم السبت. وقد حرص على تأكيد قربه من ترامب.

وقبل كلمة دونالد ترامب، ألقى عدد من المشاركين خطبا لتمجيد مبادئهم المسيحية وللتحدث عن نظريات المؤامرة والتعبير عن مناهضتهم للمتحولين جنسيا.

ولم يحضر حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس ومايك بنس، نائب الرئيس في عهد ترامب، تجنباً لهتافات الاستهجان من معجبي الرئيس السابق.

لكن الحشد أطلق هتافات ضد منافسته الجمهورية الوحيدة في السباق على البيت الأبيض نيكي هايلي الجمعة أثناء ظهورها في المؤتمر وبعده.

وقال مايك ليندل، رائد الأعمال الذي يؤمن بنظريات المؤامرة الترامبية، لفرانس برس عن اقتراع 2024 "لن تكون انتخابات نزيهة".

وأضاف "لكن عندما يريد تسعون بالمئة من الناس في هذا البلد دونالد ترامب يجب أن يفوز على أي حال، حتى مع انتخابات ملتوية".

وقبل صعوده إلى المنصة، قال ترامب إنه فاز في استطلاع الرأي الذي أجري خلال مؤتمر القادة الجمهوريين ب62 بالمئة من الأصوات. وهو يتقدم بذلك بفارق كبير على منافسه رون ديسانتيس الذي فاز بعشرين بالمئة فقط من الأصوات.

وقال الرئيس الأميركي السابق "في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم".

روابط ذات صلة

صحيفة أمريكية تكشف أسرار نهب ترامب وكوشنر المليارات من بن سلمان

الديمقراطيون والجمهوريون لا يريدون بايدن أو ترامب كرئيس في 2024

ترشح حاكم فلوريدا لمنصب الرئيس ..ترامب يصفه بـ'الخيانة الكبيرة'!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جولات امريكية لضبط الايقاع في الشرق الأوسط

غدا.. اقامة منتدى ايراني قطري كبير للتجارة والاستثمار

الحرس الثوري يُدشن ألف منزل ريفي في محافظة كلستان

الجنرال 'مارك ميلي' الى سوريا في زيارة مفاجئة

"سأمنع الحرب العالمية الثالثة".. تخرصات ترامب تتجدد في ظل الانتخابات الرئاسية 2024

حرية الراي والتعبير حسب المقاسات الغربية! 