دمشق تدين بشدة زيارة 'مارك ميلي' إلى شمال شرق سوريا

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية وتؤكد انها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

وأضاف المصدر إن سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فوراً عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.

وقال المصدر إن سوريا تتوجه الى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها.

وأضاف المصدر إن سورية تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.