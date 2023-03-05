رد فعل نتنياهو على تصريحات غروسي في طهران

العالم - الإحتلال

ووصف نتنياهو تصريحات غروسي، عن الهجوم على المنشأت النووية الإيرانية بأنها غير قانونية وبلا قيمة.

وقال نتنياهو:" نهج الدبلوماسية مع إيران على وشك الموت.. وغروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة".

وأمس السبت، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن أي هجوم عسكري ضد المنشآت النووية في العالم هو تصرف مدان وغير قانوني.

وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس:" إنه يجب الفصل بين موضوعين.. أولا نحن نواجه حاليا تهديدات ضد منشآت نووية في أوكرانيا ومنها محطة زابوروجيه والتي تذكرنا بأحداث مؤلمة سابقة"، مؤكدا أن "هناك موقفا واضحا ليس فقط للوكالة الدولية بل وللمجتمع الدولي في إدانة أي تهديد ضد المراكز والمنشآت النووية وتمت إدانتها في اجتماعات الوكالة".

ويأتي ذلك بعد تصاعد الأصوات داخل الأوساط الإسرائيلية، خاصة التي تطالب بشن عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية لمنعها من حيازة سلاح نووي.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن الاحتلال الإسرائيلي سيسرع خطواته الهادفة لتوجيه ضربة محتملة لمنشآت إيران النووية، في ظل التقدم المقلق الذي حققه البرنامج الذري الإيراني ولقطع الطريق على خطط طهران للتزود بأنظمة صواريخ "إس 400" الدفاعية الروسية المتطورة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" حديث مسؤولين في "إسرائيل" والولايات المتحدة، على دراية بالمناقشات، مفاده أن احتمالية حصول طهران على أنظمة "إس - 400" الروسية قد تحرم تل أبيب من حرية توجيه الضربة المحتملة.

وفي حين يستغرق تشغيل أنظمة "إس 400" تلك أقل من عامين، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، من أنه "كلما طال الانتظار، أصبح الأمر أكثر صعوبة".