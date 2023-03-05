السفير الإيراني في لبنان يلتقي الشيخ يزبك

العالم - ايران

وأكد أماني أهمية التواصل وعمق العلاقات التي تربط الجمهورية الإسلامية برئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك، وقال: "نريد أن نكون في حضرته لنتعرف أكثر على المنطقة وعلى فعالياتها، ونسعى لتقديم يد المساعدة في كل المجالات قدر المستطاع، إضافة إلى العمل على تجميل بناء مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك".

ورحب الشيخ يزبك بالسفير الإيراني والسيد طباطبائي، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية تتصدى لعالم الاستكبار رغم الحصار والضغوط الظالمة الأميركية والغربية، وتبقى إيران ورُسلها العون الاجتماعي، وهم لا يريدون لنا إلا الخير ورفع الظلم، وهذا ما شاهدناه في لبنان من خلال المشاريع المتعددة التي قام بها سماحة السيدعيسى طباطبائي".

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في لبنان، أن الجمهورية الإسلامية وشعبها يريدون للبنانيين جميعا أن يجلسوا ويتفاهموا ويتحاوروا، للخروج من الفراغ الرئاسي ولإنقاذ الشعب اللبناني، لافتا إلى أن "إيران حاضرة لمد يد العون من دون مقابل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحرص الأخوي على الشعب اللبناني، وعلينا كلبنانيين أن نقابل المحبة بالمحبة لنكون جنبا إلى جنب من أجل مواجهة الظلم ومواجهة أعداء الإنسانية والقيم، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. والمطلوب من الجميع أن يتوحدوا في هذه المواجهة".