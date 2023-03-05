الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

'قسد' تستولي على 32 شقة لتأمين نقاط وقواعد المحتل الأمريكي بالحسكة

'قسد' تستولي على 32 شقة لتأمين نقاط وقواعد المحتل الأمريكي بالحسكة
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

استولت ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي على 32 منزلاً في تجمع أبنية جمعية الجبسة في مدينة الحسكة في سوريا، وطردت القاطنين فيها لتوفير الحماية لقواعد الاحتلال الأمريكي في تلك المنطقة.

العالم - روسيا

ونقلت مصادر أهلية في حي الزهور لمراسل سانا أن ميليشيا “قسد” أجبرت 32 أسرة على ترك شققهم السكنية في جمعية الجبسة الواقعة بين حيي غويران والزهور، وألقت بأمتعتهم وأثاثهم في الشارع، وأنذرت باقي السكان لإفراغ منازلهم وفق مهلة محددة، وذلك في سياق مخطط الاحتلال الأمريكي لإفراغ عدد من المنازل في حي غويران ومناطق أخرى قريبة من قواعدها العسكرية أو تطل عليها، كما حصل في مبنى معهد المراقبين الفنيين بحي غويران.

وأضافت المصادر: إن “أصحاب المنازل يبحثون عن مساكن للآجار في حيي الزهور وغويران بعد فشل كل المحاولات من أجل إبقاء أصحاب المنازل، علماً أن الغالبية هم مالكون لهذه المنازل بموجب وثائق رسمية”.

وطالب الأهالي المنظمات الدولية والحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات بحق الاهالي، وخاصة الاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين القريبة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي.

واستولت ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات الماضية على الأبنية والمنازل والمقرات الحكومية الممتدة بين دوار النشوة ودوار الباسل في حي غويران، ومن ضمنها مقر الشؤون المدنية ودار الثقافة والمدينة الرياضية والجمعية السورية للمعلوماتية وفرع المرور ومديرية الشؤون البيئية ومديرية الصحة والمصرف التجاري السوري والإدارة العامة للحبوب ومساكن الشرطة، كما قامت بتحويل الأراضي المحيطة بها إلى قاعدة غير شرعية للمحتل الأمريكي، وطرد عدد كبير من أصحاب المنازل بحي الصالحية والناصرة، والاستيلاء على عدد من المنازل قيد الإكساء في الهلالية بمدينة القامشلي لتجهيزها وإسكان عوائل تابعة لميليشيا “قسد” فيها.

روابط ذات صلة

دمشق تدين بشدة زيارة 'مارك ميلي' إلى شمال شرق سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تندد بالتحركات الأمريكية في المحافظات المحتلة وتدعو لليقظة والحذر

وقوع اشتباك بين أذربيجان وأرمينيا يخلّف قتلى وجرحى من طرفي النزاع

العميد فدوي: يجب أن نقيم مهرجان أفلام "المقاومة" في فلسطين قريبا

منظمات حقوقية: سباقات فورمولا-1 في البحرين عملية تبييض رياضي 

السوداني يؤكد استعداد العراق المضي في إنضاج العمل المشترك مع مصر

عصيان الأسرى يستمر في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم 20