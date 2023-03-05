العميد فدوي: يجب أن نقيم مهرجان أفلام "المقاومة" في فلسطين قريبا

العالم - ايران

وقال العميد فدوي: إن الامام الخميني طاب ثراه أشار في أول خطاب له ضد الشاه المقبور إلى القضية الفلسطينية، وواصل هذا النهج بعد انتصار الثورة الإسلامية، كما سار خلفه سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في هذا النهج أيضا.

وأضاف قائلا: إن الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا بدأت الحرب ضد هذه الثورة المباركة منذ 44 عاما بصورة علنية واعترفوا بذلك، لذا فإن أفلام المقاومة تعتبر سلاحا مهما يعوض عن مئات الخطابات وعشرات الكتب، ويجب استخدامه لمواجهة هذه الحرب الشرسة.

ودعا نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الفنانين إلى أداء دورهم في جبهة الحق للتصدي لمؤامرات الأعداء من خلال أعمالهم الفنية.

ورأى العميد "فدوي" أن اقامة 17 مهرجان فني حتى الآن والإقبال المنقطع النظير الذي لقيه هذا المهرجان، بأنه دليل على انتصار جبهة الحق على الباطل.

وتابع قائلا: إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد على نصرة المظلوم وجبهة المقاومة، الأمر الذي تسبب في إركاع أميركا في الخليج الفارسي حيث شاهد العالم برمته كيفية ذلهم، والسينما بإمكانها أن تعكس ذلك للعالم.

وأعرب عن أمله بأن يشهد الجميع إقامة مهرجان فيلم المقاومة في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني الذي سوف لن يشهد الذكرى السنوية الـ80 من تأسيسه، عمد إلى تخطيط مؤامرة جديدة في العالم الذي أكد بأنه لن تنطلي عليه الخدعة مرة أخرى.