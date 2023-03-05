مسؤول إيراني: مستعدون لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية

العالم - إيران

وأشار المسؤول إلى مشاركة الصناعات الدفاعية الإيرانية في المعرض الـ11 للصناعات الأمنية والدفاعية العراقي، والتباين الواضح بين هذه الصناعات والكثير من المشاركين في هذا المعرض، مؤكدا أن إيران لاتريد الانتفاع من بيع المعدات إلى العراق كما هو ديدن الحكومات أو الشركات التي تشارك في مثل هذه المعارض.

وأكد لدى اشارته إلى مشاركة إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في هذا المعرض وقال: إن أحد أهم المجالات التي فرض علينا العدو منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الإسلامية حظراً فيها هو الدفاع الجوي، إلا أن شباننا الغيارى استطاعوا تحقيق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

وقد عرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مختلف أنواع المعدات الدفاعية التي تم إنتاجها محليا في المعرض الـ11 للصناعات الأمنية والدفاعية في العراق.

وتم خلال الدورة الـ11 للمعرض أمس السبت، عرض معدات دفاعية أنتجتها إيران عبر منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمات الصناعات الجوية والأبحاث والتطورات الدفاعية والجغرافية في جامعة مالك الأشتر ومنظمة تطوير مصادر الطاقة.

وحضر هذه المراسم كبار المسؤولين العراقيين بينهم محمد صاحب الدراجي مستشار رئيس الوزراء العراقي، وعن الجانب الإيراني العميد حمزة قلندري مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للشؤون الدولية.