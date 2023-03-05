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القضاء العراقي يستعين بالإنتربول لجلب سراق القرن من الخارج

القضاء العراقي يستعين بالإنتربول لجلب سراق القرن من الخارج
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد السياسي العراقي المستقل سعد المطلبي، اليوم الاحد،عزم القضاء العراقي اعداد ملفات الاتهام مترجمة بحق المتهمين بقضية سرقة القرن المقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لغرض ارسالها للشرطة الدولية " الانتربول " لجلبهم الى العراق بغض النظر عن جنسياتهم الاجنبية . 

العالم - العراق

وقال المطلبي، ان"أوامر التحري والقبض التي أصدرها القضاء بحق وزير المالية السابق ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وسكرتيره الشخصي ومستشاره الإعلامي بصدد الاعداد والترجمة لغرض ارسالها للشرطة الدولية " الانتربول " لجلبهم الى العراق بغض النظر عما يمتلكونه من جنسيات اجنبية".

وأضاف انه "في حال جلب المتهمين بقضية القرن للتحقيق بالتأكيد فان رئيس الوزراء السابق سيكون تحت طائلة الاتهام لكون مدير المكتب لايمكن ان صدر توجيهات او قرارات الا بعد موافقة رئيسه المباشر ".

وأوضح ان "الشرطة الدولية لاتاخذ بطلبات أي دولة لأجل تسليم المطلوبين لقضايا سياسية بل تتعامل مع القضايا الجنائية"، مؤكدا ان "قضية سرقة القرن من القضايا الجنائية وبالتالي فان تسليم المتهمين سيقوم على وفق القضية الجنائية مقرونة بلائحة الاتهام القانونية".

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