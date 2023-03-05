بعد حادثة القطارين... تظاهرات في اليونان والشرطة ترد بعنف

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. على خلفية حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان والذي راح ضحيته 57 شخصا على الأقل شهدت العاصمة اليونانية صدامات عنيفة احتجاجا على الحادث.

وفي التفاصيل تظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية أمام البرلمان بوسط أثينا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي تعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان.

التظاهرة تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، تخللها قيام المتظاهرين بإضرام النار في حاويات النفايات، وإلقاء زجاجات مولوتوف، لترد الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية، قبل أن يتم إخلاء ساحة سينتاغما الكبيرة من اثني عشر 12 ألف متظاهر، ويعود الهدوء إلى المنطقة.

وعلى خلفية التظاهرة ذكرت الشرطة في بيان أن سبعة من عناصرها أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفى عسكري في العاصمة. وأكدت أن خمسة اشخاص اعتقلوا بعدما رشقوا الشرطة بالحجارة وبزجاجات مولوتوف.

وفي سياق متصل بالحادث طلب رئيس الوزراء العفو من أهالي الضحايا، في خطاب رسمي بعد كارثة القطار التي أثارت غضبا عارما في البلاد، وقال ميتسوتاكيس، في رسالة موجهة إلى اليونانيين إنه بصفته رئيسا للوزراء، فهو مدين للجميع، ولا سيما أقارب الضحايا، بطلب العفو، كما أكد أنه لا يمكن ولا يجب الإختباء وراء الخطأ البشري المنسوب إلى مدير محطة القطارات.

وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه مأساة وطنية.

يذكر أن الحادث أثار غضبا عارما لما كشفه من إهمال وعيوب في السكك الحديد في البلاد.