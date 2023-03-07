مواقف الفصائل الفلسطينية من العدوان الاسرائيلي على جنين

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن موقع اسرائيلي قال أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية قاموا بابلاغ الوسطاء -وفق ما جاء بالخبر- بأن صبر المقاومة قد نفذ وبأن المقاومة مستعدة لعملية عسكرية أو حرب كما قال الموقع خلال شهر رمضان المبارك اذا ما أصر الاحتلال الاسرائيلي على عدوانه وجرائمه في الضفة الغربية.

ولفت مراسلنا الى ان حركة الجهاد الاسلامي قالت ان المقاومة الفلسطينية قادرة على تكبيد الاحتلال الاسرائيلي الخسائر.

وكان قد استشهد عبد الفتاح خروشة الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة وأن الشهداء الستة من كتائب شهداء الأقصى ومن كتيبة جنين اشتبكوا مع الاحتلال حتى الرمق الأخير.

وعقبت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على عدوان الاحتلال في محافظتي جنين ونابلس، والذي أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وإصابة واعتقال عدد آخر.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم: "إن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال"، مشددا على أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة كافة.

من جهته، قال طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي :" إن ما يجري في مخيم جنين هو إجرام إسرائيلي جديد يمارسه الاحتلال ضد المخيم وأبناء شعبنا الصامد".

وأضاف :" نوجه التحية لسرايا القدس - كتيبة جنين ولكل المقاومين من أبناء شعبنا الذين يتصدون لقوات الاحتلال بكل شجاعة وبسالة دفاعاً عن جنين ومخيمها".

وتابع المتحدث باسم الجهاد الإسلامي:" سيبقى الاحتلال يفشل أمام صمود مقاومي شعبنا وسيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته التي يمارسها كل يوم والتي ستنقلب عليه ناراً وجحيماً".

وقال :" إسقاط كتيبة جنين للطائرات المسيرة في سماء مخيم جنين ليس الإنجاز الوحيد لمقاومينا وما يخفيه الاحتلال أكبر بكثير".

وتوجّهت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين بتحيّة إجلالٍ وإكبارٍ إلى شهداء مخيّم جنين، الذين ارتقوا اليوم، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين.

وأكّدت الجبهة الشعبية، أن جنين ستبقى شوكةً في حلق الاحتلال، ولن تُكسر أبدًا، وستكون وقودًا لإشعال انتفاضةٍ عارمةٍ في وجه الاحتلال، موجّهةً التحيّةَ إلى سواعد المقاومين الذين أسقطوا عددًا من طائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المخيّم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 4 شهداء حتى الآن، ووقوع 10 إصابات إحداها خطيرة جرّاء عدوان الاحتلال على جنين، فيما أكّد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر ارتقاء 6 شهداء و7 جرحى بفعل العدوان الإسرائيلي على جنين وتزامن اقتحام المخيم مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عددٍ من الفلسطينيين.

وأعلنت كتيبة جنين، في بيان مقتضب لها، استهداف قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وبالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي، أكّدت وسائل اعلام إسرائيلية أن مستوطنين اعتدوا على أملاك سكان بلدة حوارة ويحتفلون بعيد البوريم في ساحة البلدة بظل حراسة قوات الاحتلال.

وكان المستوطنون عاودوا الهجوم على بلدة حوارة جنوبي نابلس بحماية من شرطة الاحتلال أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، بينهم أطفال.

وكان حاجز حوارة في نابلس شهد في 26 من الشهر الماضي، عملية فدائية قُتل خلالها مستوطنان إسرائيليان بإطلاق نار نفذها فلسطيني نجح في الانسحاب من مكان العملية، ونفذت العملية في المنطقة الأكثر حساسية والأخطر أمنياً جنوب مدينة نابلس، وتزامناً مع قمة العقبة، وبعد أيام من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة نابلس.

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