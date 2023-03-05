الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يغلق "الضفة وغزة" حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل!

الاحتلال يغلق
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، اعتبارا من ليلة غد الإثنين.

العالم - الإحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، بدءا من يوم غد، الإثنين، وحتى الخميس المقبل، بحجة عيد "المساخر" اليهودي.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن الإغلاق يبدأ عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الإثنين وحتى انتصاف ليل الأربعاء الخميس المقبل (ينتهي يوم الأربعاء 8 آذار/ مارس عند الساعة 23:59 ليلًا).

وأوضح أنه "خلال هذا الوقت لا يمكن المرور من المعابر إلا في الحالات التالية: الحالات الإنسانية والطبية؛ عمال التمريض والزراعة والمطاعم والفنادق؛ عمال منطقة ‘عطروت‘ ومنطقة ‘ميفو حورون‘ الصناعية أو في الحالات الاستثنائية فقط بعد موافقة الجهات المعنية".

وأضاف أن المعابر التجارية للبضائع "ستبقى تعمل كالعادة ما عدا معبر كرم أبو سالم الذي يبقى مغلقًا في يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس الجاري".

وحول جدول عمل "مراكز الخدمة والبطاقات الممغنطة" التابعة لجيش الاحتلال، قال إن المراكز في "قلنديا وترقوميا ومعبر طولكم (شاعر إفرايم) ستبقى مغلقة يوم الثلاثاء والأربعاء".

ولفت إلى أن "كل من قد حجز دورا هناك سيتلقى رسالة شخصية عن تغيير الموعد".

وذكر أنه في ما يتعلق بمكاتب ‘الإدارة المدنية‘ في ارتباط الخليل و رام الله و جنين ومندوبية أبو ديس في معبر الزيتون، فهي تواصل إصدار الممغنط كالعادة بدون تغيير".

روابط ذات صلة

بالفيديو..حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالقدس والضفة المحتلة

قوات الاحتلال تقتحم قرية في جنوب نابلس وتشن حملة مطاردة واسعة في جنين

الإحتلال الإسرائيلي وعدوان الضفة.. محاولات لتصدير الأزمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع أجنبي: رفع دعوى قضائية ضد مقاولي الدفاع الأمريكيين بتهمة المساعدة بجرائم الحرب باليمن

الاحتلال يغلق "الضفة وغزة" حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل!

رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية

تدشين المركز التجاري الإيراني الكبير في كابول

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-03-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-03-2023