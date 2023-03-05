الاحتلال يغلق "الضفة وغزة" حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل!

العالم - الإحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، بدءا من يوم غد، الإثنين، وحتى الخميس المقبل، بحجة عيد "المساخر" اليهودي.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن الإغلاق يبدأ عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الإثنين وحتى انتصاف ليل الأربعاء الخميس المقبل (ينتهي يوم الأربعاء 8 آذار/ مارس عند الساعة 23:59 ليلًا).

وأوضح أنه "خلال هذا الوقت لا يمكن المرور من المعابر إلا في الحالات التالية: الحالات الإنسانية والطبية؛ عمال التمريض والزراعة والمطاعم والفنادق؛ عمال منطقة ‘عطروت‘ ومنطقة ‘ميفو حورون‘ الصناعية أو في الحالات الاستثنائية فقط بعد موافقة الجهات المعنية".

وأضاف أن المعابر التجارية للبضائع "ستبقى تعمل كالعادة ما عدا معبر كرم أبو سالم الذي يبقى مغلقًا في يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس الجاري".

وحول جدول عمل "مراكز الخدمة والبطاقات الممغنطة" التابعة لجيش الاحتلال، قال إن المراكز في "قلنديا وترقوميا ومعبر طولكم (شاعر إفرايم) ستبقى مغلقة يوم الثلاثاء والأربعاء".

ولفت إلى أن "كل من قد حجز دورا هناك سيتلقى رسالة شخصية عن تغيير الموعد".

وذكر أنه في ما يتعلق بمكاتب ‘الإدارة المدنية‘ في ارتباط الخليل و رام الله و جنين ومندوبية أبو ديس في معبر الزيتون، فهي تواصل إصدار الممغنط كالعادة بدون تغيير".