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رئيس الجمهورية يحيي اليوم الوطني للتشجير

رئيس الجمهورية يحيي اليوم الوطني للتشجير
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

غرس رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي" صباح اليوم الاثنين، شتلة بمناسبة اليوم الوطني للتشجير.

العالم - ايران

وقام السيد "ابراهيم رئيسي"، اليوم الإثنین بغرس شتلة في حديقة النباتات الوطنية الإيرانية بمناسبة اسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة.

وأقیمت مراسم یوم الشجرة في حديقة النباتات الوطنية الإيرانية بحضور رئیس الجمهوریة، والوفد المرافق له ومنه وزير الجهاد الزراعي الايراني جواد ساداتي نجاد ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلامحسين اسماعيلي،وأمين العاصمة طهران "علي رضا زاكاني".

وتم إطلاق حملة زراعة مليار شجرة في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع هذه المراسم.

ويصادف يوم 5 مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة حيث يشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقوم الناس بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات وجميع أنحاء المدينة.

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رئيس الجمهورية يحيي اليوم الوطني للتشجير

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