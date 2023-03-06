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افتتاح 213 مصنعا في لبنان خلال سنة ونصف

افتتاح 213 مصنعا في لبنان خلال سنة ونصف
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أنه تم افتتاح 213 مصنعا خلال سنة ونصف أغلبها في قطاع الأدوية.

العالم_لبنان

واعتبر في حديث تلفزيوني أن اتجاه الحكومة لأن نصل الى سعر صرف واحد، وهذا الامر لديه الكثير من التداعيات الاقتصادية ولا يمكن اليوم للقطاع العام ان يبقى متوقفا فهو يشكل 30% من الدورة الاقتصادية.

واشار إلى انني مع شطر الدولار الجمركي على السيارت لكي تتمكن الطبقة الوسطى ومن يحتاجها من شرائها، ولفت إلى أن مشروعنا بالنسبة للنفايات هو 0 waist بالتعاون مع وزارة البيئة.

ووفقاً لنتائج المسح الميداني الذي اجرته شركة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية يوجد في كل لبنان 6208 مصنعاً حتى اخر عام 2017. و تتوزع المصانع في المحافظات على الشكال التالي:

بيروت: 479 مصنع
جبل لبنان: 3559 مصنع
لبنان الشمالي: 545 مصنع
لبنان الجنوبي: 470 مصنع
النبطية: 267 مصنع
عكار: 55 مصنع
بعلبك – الهرمل: 173 مصنع
البقاع 633 مصنع

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