افتتاح 213 مصنعا في لبنان خلال سنة ونصف

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واعتبر في حديث تلفزيوني أن اتجاه الحكومة لأن نصل الى سعر صرف واحد، وهذا الامر لديه الكثير من التداعيات الاقتصادية ولا يمكن اليوم للقطاع العام ان يبقى متوقفا فهو يشكل 30% من الدورة الاقتصادية.

واشار إلى انني مع شطر الدولار الجمركي على السيارت لكي تتمكن الطبقة الوسطى ومن يحتاجها من شرائها، ولفت إلى أن مشروعنا بالنسبة للنفايات هو 0 waist بالتعاون مع وزارة البيئة.

ووفقاً لنتائج المسح الميداني الذي اجرته شركة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية يوجد في كل لبنان 6208 مصنعاً حتى اخر عام 2017. و تتوزع المصانع في المحافظات على الشكال التالي:

بيروت: 479 مصنع

جبل لبنان: 3559 مصنع

لبنان الشمالي: 545 مصنع

لبنان الجنوبي: 470 مصنع

النبطية: 267 مصنع

عكار: 55 مصنع

بعلبك – الهرمل: 173 مصنع

البقاع 633 مصنع