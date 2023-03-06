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القضاء الايراني يصدر حكما باعدام 6 ارهابيين

القضاء الايراني يصدر حكما باعدام 6 ارهابيين
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

اصدر القضاء الايراني حكم الاعدام بحق 6 ارهابيين من اعضاء حركة " النضال العربي" الاجرامية، نفذوا عمليات ارهابية مسلحة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) في عامي 2017 و2018.

العالم - ايران

واوضح الجهاز القضائي في بيان، وقد ارتكب هؤلاء جرائمهم ضد المواطنين العزل وحماة الأمن امتثالا للأوامر التي استلموها من رؤسائهم الارهابيين المقيمين في اوروبا من أمثال " حبيب نبغان " و"حبيب الله جعب".

وشارك الارهابيون المشار اليهم في اغتيال اثنين من افراد التعبئة "علي صالحي مجد" و" يونس بحر " في مدينة آبادان، وأحد منتسبي قوات الشرطة "الله نظر صفري" والمجند "محمد رضا رفيعي نسب" في ميناء الامام الخميني طاب ثراه.

وحسب الحكم الذي اصدرته المحكمة بعد جلسات البت في جرائم الارهابيين والاستماع الى اقوالهم ودفاع محاميهم، ونظرا للأدلة الموجودة في ملفاتهم، والاسلحة التي عثرت عليها بحوزتهم لدى ارتكابهم أعمالهم الاجرامية، فقد تم اصدار حكم الاعدام بحقهم.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يكتسب الدرجة القطعية ويمكن استئنافه في المحكمة العليا بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

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