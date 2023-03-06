الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’

غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس "المعسكر الرسمي" المعارض، بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير "قبل فوات الأوان".

العالم - الاحتلال

وقال غانتس الذي سبق وشغل منصب وزير الدفاع بين 2020 إلى 2022، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان".

وأضاف: "أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة".

تصريحات غانتس جاءت على خلفية هجوم شنه بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

وقال بن غفير لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن " من يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لا يجب أن يطيروا، ولا ينبغي أن يكونوا في الجيش الإسرائيلي".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد حذر، مساء أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، قد تطورت إلى أبعاد مقلقة.

وأمس الأحد، أعلن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب "69" المسمى "المطرقة"، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما يسمونه "الانقلاب القضائي".

روابط ذات صلة

الجيش الصهيوني: ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة

"الكيان المؤقت" يتأكل من الداخل..كيف تفاعل النشطاء مع تظاهرات الاحتلال؟

رد فعل نتنياهو على تصريحات غروسي في طهران

محاولات اميرکية لضبط 'اسرائيل'من أي عمل عسکري ضد ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير العراق في أنقرة: إجلاء 82 مواطناً عراقيا من مناطق الزلزال

ايران ... اعتقال 35 شخصا كانوا يديرون مواقع للاخلال بقيمة العملة الوطنية

وزير الدفاع: دول كثيرة تريد شراء المسيّرات الايرانية

تايوان تحذر من دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى الجزيرة

ايجئي: العفو ليس قضية سياسية ومؤقتة، إنه جزء من جوهر ثورتنا

غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’