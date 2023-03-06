غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير ’قبل فوات الأوان’

العالم - الاحتلال

وقال غانتس الذي سبق وشغل منصب وزير الدفاع بين 2020 إلى 2022، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان".

وأضاف: "أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة".

تصريحات غانتس جاءت على خلفية هجوم شنه بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

وقال بن غفير لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن " من يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لا يجب أن يطيروا، ولا ينبغي أن يكونوا في الجيش الإسرائيلي".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد حذر، مساء أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، قد تطورت إلى أبعاد مقلقة.

وأمس الأحد، أعلن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب "69" المسمى "المطرقة"، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما يسمونه "الانقلاب القضائي".