وزير الدفاع: دول كثيرة تريد شراء المسيّرات الايرانية

العالم - ايران

واضاف العميد اشتياني ان العديد من الدول تريدها لأنهم جميعا مقتنعون بأن قوة الطائرات بدون طيار الإيرانية فريدة وقد اجتازت الاختبار.

وتابع : باتباع اعتباراتنا ، نساعد بعض البلدان على تعزيز قاعدتها الدفاعية.

واشار الى ان مسالة شراء طائرات سوخوي 35 جارية منذ الماضي ، والآن لم يتم أخذ المعدات ولا يزال شراء سوخوي 35 في مرحلة المتابعة.

واستطرد قائلا : حاليا ، لا نحتاج إلى شراء S400 من روسيا ؛ الأنظمة الحالية في البلاد كافية وباور 373 نظام رائع ترغب العديد من الدول في أن يكون لها مثله.

يتبع ..