أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 06 مارس 2023

سياست روز ..

استمرار وتيرة إنخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب في السوق الإيرانية

رويش ملت ..

إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية .. نتائج زيارة غروسي لطهران بددت ذرائع الأعداء

جوان ..

رافائل غروسي يغادر طهران مبديا إرتياحه بشأن تحقيق تقدم مهم بالمباحثات النووية

خراسان..

وفد رفيع لحماس بدمشق في تطور لإعادة جسور العلاقات بعد قطيعة 11 عاما

قدس ..

محافل إعلامية بتل أبيب تكشف عن تمرد ضد الأوامر في سلاح الجو بالجيش الصهيوني

اطلاعات ..

مظاهرات حاشدة هي الأضخم من نوعها في فلسطين المحتلة ضد حكومة نتنياهو

كيهان ..

جمعية الوفاق تؤكد إعتقال النظام الخليفي أربعة عشر ألف مواطن بحريني منذ ثورة 2011

مردم سالاري ..

تحرك أحزاب تحالف المعارضة التركية لتعزيز التنسيق مقابل أردوغان إثر إنسحاب أحد أحزابه

جام جم ..

نتائج إستطلاعات الرأي العام بتركيا تشير لتقدم أردوغان مقابل منافسيه في الإنتخابات الرئاسية

عصر ايرانيان ..

الشرطة الباكستانية إقتحمت منزل عمران خان زعيم المعارضة رئيس الوزراء المقال ولم تجده

ابرار ..

إستعدادات عسكرية باكستانية واسعة لمهاجمة معاقل حركة تحريك طالبان الباكستانية بأفغانستان

ارمان ملي ..

تبادل لإطلاق النار بين قوات جمهورية آذربيجان وأرمينيا وأجواء تصعيد بالغ الخطورة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها( شروخ في جيش" إسرائيل ")..

الكيان الصهيوني يشهد اتساع دائرة الصراع السياسي بين المعارضة وحكومة نتنياهو ليصل الى المؤسسة العسكرية والامنية ايضا , ففي احدث تطور في هذا السياق , رفض عشرات الطيارين في سلاح الجو الاوامر بالمشاركة في تدريبات جديدة تنديدا منهم بمصادقة الكنيست على لائحة اصلاحات القضاء .

"إن تمرد العديد من طياري مقاتلات اف 15 العمود الفقري لسلاح الجو بالكيان عمق المخاوف الداخلية من إحتمال إندلاع حرب أهلية"

ويبدو ان شروخ الكيان قد طالت اجهزة مخابراته ايضا في ظل انباء عن تمرد على التعليمات. ان الكيان الغاصب يقف على حافة هاوية التفكك والانهيار والزوال باقترابه من حرب داخلية طاحنة .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن زيارة رئيس الاركان الامريكي لفلسطين المحتلة في مقالها ( عملية تنفس إصطناعي للكيان الصهيوني ) ..

قام رئيس الاركان الامريكي الجنرال مارك ميلي بزيارة مفاجئة لفلسطين المحتلة, كما تفقد مواقع القوات الامريكية في شمال شرق سورية في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية .

"إن توقيت زيارة الجنرال ميلي مع تفاقم الصراع الداخلي بفلسطين المحتلة يجسد حقيقة كون الزيارة تحركا أمريكيا لطمأنة هذا الكيان "

ويبدو ان ادارة بايدن ارادت عبرها تاكيد مواصلة دعمها لتل ابيب في حالة تدهور الاوضاع الداخلية بشكل اكبر بفلسطين المحتلة ,خاصة في ظل تزايد مخاوف تل ابيب من اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة بالضفة الغربية بالتزامن مع تفاقم الصراع الداخلي بالكيان .

اطلاعات ..

في مقالها ( الربيع المصيري) كتبت صحيفة اطلاعات عن الحرب الاوكرانية والمواقف الغربية قائلة ..

الرئيس الامريكي جو بايدن بنى استراتيجية واشنطن ازاء الحرب في اوكرانيا على مقولة انها حرب بين الديمقراطية الغربية وطموحات روسيا , وبهذه المقولة حشد بايدن حلف الناتو لتقديم الدعم العسكري والمالي لاوكرانيا مقابل روسيا , ولكنَّ ..

"إستمرار الحرب الأوكرانية بات يثقل إقتصاديا وإجتماعيا بشدة على البلدان الأوروبية التي بدأت تتململ داخليا بشكل متزايد"

في الواقع استمرار هذه الحرب بات يحمل تهديدات لجميع الاطراف المعنية بما فيها امريكا والدول الاوروبية وروسيا وحتى الصين , تهديدات لاقتصادياتها ولاستقرارها , ومن هنا قد يكون الربيع المقبل مفترق الطريق الحاسم لدفع الحرب الاوكرانية لنهاية حاسمة ربما ميدانيا او نحو طاولة المفاوضات , فاستمرار الحرب الاستنزافية بشكلها الحالي بات مكلفا تماما .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( لامؤشرات عن تحرك نحو السلام !) ..

لايبدو ان القوى الغربية مهتمةٌ بالمبادرة الصينية الداعية لانهاء الحرب في اوكرانيا , وهذا ما تَجَسَّدَ بوضوح خلال لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن بالمستشارِ الالماني اولاف شولتز مؤخرا.

ان القوى الغربية تضع كل ثقلها للحيلولة دون انتصار روسيا في هذه الحرب تحسبا منها لما تعتبره بخطر طموحات روسيا بوتين .

"إن أمريكا وحليفاتها الأوروبيات ترى أن الحرب الأوكرانية فرصة ذهبية رغم كل تبعاتها السلبية لإضعاف روسيا وإستنزاف قدراتها"

ومن هذه الرؤية تعاملت واشنطن والعواصم الاوروبية الرئيسية بفتور كامل مع المبادرة الصينية التي رحّبت بها روسيا .

ان روسيا لايمكنها خسارة هذه الحرب باي شكل لاعتبارات استراتيجية واُخرى ترتبط بمكانتِها الدولية وبكرامتها , والغرب مصرٌّ على رهانه على هذه الحرب لاِضعافِ روسيا , لذلك ليست هناك ايُّ بارقة امل بشأن نهاية قريبة لها هذا مالم تحدث تطورات مفاجئة ما .

كيهان ..

في تقريرها ( جيل جديد من الدواعش في الطريق ) كتبت صحيفة كيهان ..

حذَّر المتحدث باسم الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني من خطر ظهور جيل جديد من الدواعش سيشكِّل تهديداً خطيرا للعراق في العقدِ القادم . يحيى رسول اَشار لوجودِ خلايا وبؤرٍ ارهابيةٍ داعشيةٍ ناشطةٍ في العراق رغمَ قَصمِ ظهرِ تنظيمِ داعش منذ سنوات , ويضيف هذا المسؤول العراقي أنَّ ..

"خطر"داعش" قد يطل برأسه مرة أخرى بدخول أطفال وناشئة أسر عناصر "داعش" ممّن قتلوا أو سجنوا إلى معترك الإرهاب بالمستقبل" واَوضَحَ بأنَّ هؤلاءِ الاطفالَ والناشئة ما زالوا يَعيشون في اَجواءِ مفاهيمِ الفكرِ التكفيري في المخيماتِ الخاصة بأُسَرِ الدواعشِ بسوريا وبمراكزِ اقامةِ هذه الاُسَرِ في العراق الامرُ الذي يُحتِّمُ معالجةَ هذه المشكلةِ قبل استفحالِها.