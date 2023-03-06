بالصور والفيديو.. متظاهرون يلقون المولوتوف على الشرطة في أمريكا

العالم - الأميرکيتان

وحاصر متظاهرون مركز التدريب على السلامة العامة في أتلانتا، الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار، والذي يطلق عليه اسم "cop city"، فيما وصفته شرطة أتلانتا "بالهجوم المنسق".

وقالت الشرطة: "ارتدوا ملابس سوداء ودخلوا منطقة البناء وبدأوا في إلقاء الحجارة الكبيرة والطوب وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على عناصرنا"، معلنة اعتقال 35 شخصا في موقع البناء.

عارض كل من النشطاء المناهضين للشرطة والناشطين البيئيين خطط "Cop City" منذ أن وافق عليها مجلس المدينة في يونيو 2021.

وسيشمل المركز الذي تم تمويله إلى حد كبير من التبرعات لمؤسسة شرطة أتلانتا غير الربحية، فصولا دراسية ومناطق تدريب للشرطة لتمثيل سيناريوهات الحياة الواقعية مثل إطلاق النار والمطاردات عالية السرعة.

يقع الموقع المقترح في مقاطعة ديكالب داخل الغابات، والتي يريد نشطاء البيئة أن تصبح مساحات خضراء محمية.