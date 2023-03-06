غروسي: الفريق الفني للوكالة سيزور طهران قريباً

العالم - ايران

وقال رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في مؤتمر صحفي ، إن الفريق الفني لهذه المنظمة سيتوجه قريباً إلى طهران.

وقال غروسي إنه قبل زيارته إلى طهران ، كان هناك اتفاق على عدد من البنود والتي يجب التأكيد عليها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد التزمت بالسماح بإعادة تثبيت جميع معدات المراقبة التي تم تركيبها بموجب الاتفاق النووي ، بما في ذلك المراقبة عبر الإنترنت وتقديم البيانات ، قال غروسي إنه يجب أن تكون هناك مناقشة حول هذه المسألة بناءً على البيان المشترك وأضاف: لدينا تعليقات وهذا جزء من المناقشات الفنية التي ستتم متابعتها بعد زيارتي والبيان المشترك ، وسيتوجه الفريق الفني إلى طهران قريبا.

واضاف غروسي انه بعد مناقشاتي في طهران أشير لموافقة إيران على السماح للوكالة بالمضي في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية .

وتابع غروسي انه بدأت مناقشات فنية مع ايران لتوضيح مسألة جزيئات من اليورانيوم عالي التخصيب (84%) التي عثر عليها في فوردو.

واوضح انه يرحب بتأكيدات إيران بأنها على استعداد لتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والتعاون مع الوكالة لحل قضايا الضمانات المعلقة

يتبع...