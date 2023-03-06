الصحة الايرانية: تسجيل 511 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 570 ألفا و 743 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 250 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 339 ألفا و 796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 354 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 9 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 902 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 454 ألفا و 478 لقاحا.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 353 ألفا و 767 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر مدينة واحدة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 78 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 316 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).