الأردن: الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية

العالم _ الأردن

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابتهم وإلقاء القبض على أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".



وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (١٢٦) كف حشيش، و (20/000) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.