الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن: الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية

الأردن: الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن ،فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

العالم _ الأردن

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابتهم وإلقاء القبض على أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (١٢٦) كف حشيش، و (20/000) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

روابط ذات صلة

جولة لوزير دفاع أمريكا اليوم في الشرق الأوسط..ما الهدف؟!

الأردن: اليكم تفاصيل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة

الأردن: ضبط تاجرَي ومستوردَي مخدرات أحدهما مصنف بـ'الخطر جدا'

محتجون في جرش الأردنية ينددون بـ'مؤتمر العقبة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السید نصر الله: لا نحتاج لشاهد جديد على وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى بحوارة

وثائقي صدرا في القمة

الأردن: الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية

الصحة الايرانية: تسجيل 511 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا

السوداني يستقبل وفد البرلمان الأوروبي

اندلاع اعمال فوضى لداعش في سجن علايا في القامشلي