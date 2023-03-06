غروسي يتحدث عن إختلافات إيجابية خلال زيارته الاخيرة إلى طهران

العالم - خاص بالعالم

غروسي الذي تفادى إعطاء ضمانات حول طبيعة المرحلة المقبلة في العلاقة بين الوكالة وإيران، حرص على التأكيد على أن زيارته الأخيرة أحدثت خرقا في طبيعة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين، مؤكدا أن لذلك أهمية قصوى في سياق العلاقة الثنائية بين الطرفين.

وقال غروسي في تصريح له: لقد توافقنا حول بعض الأمور قبل زيارتي إلى طهران لكن نحتاج إلى التأكيد عليها. هناك أمور مختلفة كثيرة خلال زيارتي الأخيرة إلى طهران، أبرزها المحادثات الجدية مع الرئيس الإيراني وهذا له أهمية قصوى. وأيضا المحادثات الموضوعية للغاية مع وزير الخارجية.

غروسي اعتبر أن ما يجري مع إيران في المرحلة الحالية هو خطوة في الإتجاه الصحيح، معلنا أن الفريق الفني للوكالة سيتوجه قريبا إلى طهران بعد موافقة الأخيرة على السماح للوكالة بإجراء عملية تحقق إضافية.

واضاف غروسي: نجد التزامات مهمة حين يتعلق الأمر بإجراءات التحقق والمراقبة الإضافية، والفريق الفني للوكالة سيتوجه إلى إيران قريبا. أؤمن بأن هناك فرصة جيدة ولا يمكنني ضمان شيء. وأعتقد أن ما نقوم به هو خطوة في الإتجاه الصحيح.

إيران من جهتها دعت إلى عدم تسييس عمل الوكالة.. المتحدث بإسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أكد أن بلاده فتحت مجالات جديدة للنقاش حول الملف النووي، مضيفا أن القضايا العالقة بين الطرفين تم حلها خلال زيارة غروسي الأخيرة، داعيا الاطراف الأخرى إلى الإلتزام بتعهداتها النووية.

المتضرر الأوحد من المستجدات الأخيرة هو الكيان الإسرائيلي، الذي سارع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة غروسي، لا سيما كلام الأخير الذي اعتبر أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران غير قانوني. نتنياهو زعم أن من حق كيانه القيام بهجوم ضد إيران للدفاع عن نفسه بحسب زعمه.