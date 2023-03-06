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نقابات تتوعد بشل الاقتصاد الفرنسي وسط معركة "سن التقاعد"

نقابات تتوعد بشل الاقتصاد الفرنسي وسط معركة
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

تعهدت نقابات عمالية في فرنسا بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع، مهددة بإغلاق الطرق السريعة وتعطيل مصافي النفط، وتوقف حركة الطيران والقطارات.

العالم _ أوروبا

وتأمل النقابات في أن يكون ردها هو الأعنف حتى الآن على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.

ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات النقابية الأولى اليوم الاثنين، حيث حثت النقابات سائقي الشاحنات على سد الشرايين الرئيسية للطرق السريعة، والتقاطعات.

كما تخطط النقابات لإضراب مفتوح في خدمة السكك الحديدية الوطنية ابتداء من مساء الاثنين.

وتستعد الحكومة لأكبر الاضطرابات يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع تنظيم إضرابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى الاحتجاجات في مدن بجميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون التقاعد.

ويريد ماكرون رفع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عاما، ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان حاليا.

مشروع رفع سن التقاعد هو حجر الزاوية في حملة ماكرون الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهودا تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا.

وتقول الحكومة إنها بحاجة لجعل نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع تقدم السكان في العمر، وانخفاض معدل الخصوبة.

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نقابات تتوعد بشل الاقتصاد الفرنسي وسط معركة "سن التقاعد"

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