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مراسل العالم: الطاولة السداسية تعلن كمال كيليتشدار أوغلو مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية في تركيا

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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