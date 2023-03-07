8 نصائح لتجنب مرض الكبد الدهني

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عادة ما ترتبط الحالة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضا على الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني وعلاجه، بحسب موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية.

1. الحفاظ على وزن صحي

تعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر الرئيسية لهذه الحالة. للحفاظ على وزن صحي، يجب أن تتبع نظاما غذائيا متوازنا، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب استهلاك أكثر من السعرات الحرارية التي تحتاجها.

2. تناول نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة في منع هذه الحالة. ركز على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

التمرينات المنتظمة ضرورية للحفاظ على وزن صحي ومنع أمراض الكبد الدهنية. يمكن أن يساعد التمرين في تقليل مقاومة الأنسولين والالتهاب وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالحالة. قم بأداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعيا.

4. تحكم في السكر في الدم

الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. يمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم في منع هذه الحالة.

5. التحكم في الكوليسترول

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية على النحو الموصوف في إدارة مستويات الكوليسترول لديك.

6. تجنب السموم

يمكن أن يؤدي التعرض للسموم مثل المواد الكيميائية والملوثات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. لتقليل التعرض لتلك السموم، عليك تجنب التدخين، وتوخي الحذر عند استخدام المواد الكيميائية أو منتجات التنظيف.

7. الحصول على تلقيح

بعض الالتهابات الفيروسية، مثل التهاب الكبد B وC، يمكن أن تسبب تلف الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. ويمكن أن يساعد الحصول على تطعيم ضد التهاب الكبد B .