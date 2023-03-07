الامين العام لمنظمة شنغهاي يلتقي امير عبداللهيان

العالم - ايران

واشار حسين أميرعبد اللهيان ، مساء الاثنين ، خلال لقائه مع "تشانغ مينغ" ، الأمين العام لشنغهاي والوفد المرافق له الى عزم الجمهورية الإسلامية وجديتها على المشاركة والقيام بدور فاعل في منظمة شنغهاي، وأعرب عن شكره لجهود الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة وإجراءاتهم لتسهيل عملية عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنظمة.

وقال أمير عبد اللهيان: نعتقد أن المنظمة يمكن أن تلعب دورا هاما في الترتيبات الأمنية والاقتصادية الدولية الجديدة وأن تطوير التعاون الاقتصادي سيخدم الأمن المستدام.

وأكد وزير الخارجية الايراني : إن الجمهورية الإسلامية لديها طاقات كثيرة في المجالات الفنية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والثقافية وغيرها ويمكنها أن تقدمها من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

بدوره قال تشانغ مينغ ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ، في هذا الاجتماع: إن نظرة الجمهورية الإسلامية في ايران الخاصة تجاه منظمة شنغهاي كانت واضحة تمامًا عند مواجهة عملية العضوية ، ولا شك في أن وجود إيران كواحدة من الدول القوية والمؤثرة في المنطقة والعالم يمكن أن تكون خطوة مهمة لتحقيق أهداف المنظمة وتطوير علاقات إيران مع الدول الأعضاء.

وأضاف: نأمل أنه مع الخطوة الأخيرة لعضوية إيران النهائية في الاجتماع القادم لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في قمة الهند ، سنكون قادرين على مشاهدة المزيد والمزيد من دور إيران في المنظمة و تطوير أنشطة وعلاقات ، لا سيما في القضايا الاقتصادية والتقنية والصناعية والنقل والطاقة.

وأضاف: نحن على يقين من أن تجربة إيران في مواجهة التحديات الدولية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لأعضاء المنظمة.