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فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء الإثنين من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية متطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وحمّلت الوزارة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولي وأمريكي لوقفها قبل فوات الأوان.

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فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى