تحركات أميركية مشبوهة في محافظات محتلة باليمن.. ماذا وراؤها؟

العالم - كشكول

من اهداف ابن سلمان في عدوانه على اليمن التقرب لدوائر القرار الاميركي الغربي الاسلرائيلي وطموحات هذه الدوائر في الاستحواذ على مقدرات دول عربية باكملها تتمتع بثروات زاخرة كبيرة منها اليمن، وايضا من خلال محاولة طمأنة التوجسات الاميركية والاسرائيلية الامنية من شعارات طالما رفعها انصار الله ضد المحتل الاسرائيلي لفلسطين والمحتل الاميركي لليمن وعموم المنطقة ومحاولة حصر هذه الشعارات ودفنها في اليمن من خلال العدوان عليه والحد من انتشارها في مناطق عربية اخرى، كل ذلك دفع ولي العهد السعودية لخوض العدوان عام 2015.

زيارات استخبارية أميركية مشبوهة

في نوفمبر من العام الماضي 2022، ندد باحثون وخبراء سياسيون وعسكريون يمنيون بزيارة استخباراتية عسكرية كان قد اجراها السفير الأمريكي إلى حضرموت بعد فشل مخططات العدوان على اليمن، حينها أكد الباحث والمحلل السياسي الدكتور أنيس الأصبحي، أن زيارات السفير الأمريكي المتكرّرة لمحافظة حضرموت تتجاوز المهام الدبلوماسية إلى الاستخباراتية والعسكرية لأكبر المحافظات اليمنية مساحة وأغناها ثروة.

المتتبع لنشاط وزيارات المسؤولين الأمريكان بأبعادها الأمنية والاقتصادية تثبت بل تؤكد مساعي واشنطن الحثيثة لوضع ِاليد على منابع ِالنفط والثروة بعد سنوات من دعم تحالف العدوان لإخضاع البلد وتجريد الشعب اليمني من حقوقه في أرضه ومقدراته، وصـولا إلى تجريم الدفاع عن النفس أمام آلات القتل والتدمير والتجويع.

انكسار سهام ابن سلمان وارتدادها الى نحره

رغم ان العدوان كان بدفع أميركي غربي اسرائيلي واضح ومساندة اعلامية ولوجستية غربية علنية هدفها انهاء البنية التحتية لليمن، غير ان سهام المملكة واعوانها وتحالف عدوانها ارتدت عليهم جميعهم ما جعل السعودية بحق "مملكة للرمال الناعم" الباحث عن اي اتفاق دبلوماسي او وسيلة ضامنة تنقذها من الطائرات المسيرة لانصار الله وصواريخهم العابرة للحدود.

كشف موقع (Middle East Eye) الأجنبي أن مواطنين يمنيين في أمريكا بينهم 7 مواطنين يمنيين يمثلون ضحايا تفجيرين منفصلين في اليمن - أحدهما لحضور حفل زفاف في عام 2015 والآخر لحضور جنازة في عام 2016، رفعوا الاحد الماضي دعوى قضائية ضد مقاولي الدفاع الأمريكيين (Raytheon) و(Lockheed Martin) و(General Dynamics) بسبب "المساعدة والتحريض على جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء" من خلال تزويد تحالف العدوان السعودي الأمريكي بالسلاح في حرب اليمن.

ونوه الموقع بأن المدعين اليمنيين رفعوا الدعوى بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA)، وهو قانون أمريكي لعام 1991 يسمح لضحايا التعذيب برفع دعوى للحصول على تعويض من معذبيهم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة.

تحركات أمريكية في محافظات يمنية محتلة

في هذا الوضع الواهن سعوديا انبثقت تحركات أميركية جديدة دبلوماسية واستخباراتية عسكرية استهدفت محافظات يمنية محتلة وبذرائع واهية طالما توسل بها الارهاب الاميركي العسكري لتعزيز تواجده الاحتلالي المشبوه في المحافظات اليمنية المحتلة كان آخرها زيارة السفير الأمريكي وقائد الأسطول الأمريكي الخامس إلى محافظة المهرة في اليمن تحت ذريعة "مكافحة التهريب"، ما دفع مجلس النواب اليمني في صنعاء للتنديد في بيان له الاحد الماضي بهكذا تحركات اميركية مشبوهة، رافضا اي تواجد تواجد أجنبي على الأراضي والجزر والمياه اليمنية أيا كانت مبرراته.

صنعاء ترى ان هذه التحركات الاميركية انما تستهدف وحدة وسيادة اليمن، ما دفع بمجلس النواب لدعوة الشعب اليمني بكل قواه الحية إلى التصدي لهذه التحركات والتدخلات الاميركية في الشأن اليمني، مطالبا الوقوف صفا واحدا بوجه الغزاة والمحتلين وأخذ الحيطة والحذر، محملا تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية العبث بثروات الشعب اليمني والتفريط بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

موقف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان مؤيدة للسيد الحوثي

لم يقتصر التنديد اليمني على مجلس النواب، بل أدانت الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن الاحد الماضي التحركات الأمريكية والبريطانية في المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي اليمنية المحتلة، معتبرة في بيان أن هذه الزيارات والتحركات تجسيدا عمليا للاحتلال والعدوان الخارجي للأراضي اليمنية وخيانة للسيادة الوطنية من قبل أدوات الارتزاق والعمالة منذ عقود طويلة، الذين يجندون أنفسهم في خدمة أعداء اليمن لتحقيق مصالحهم الضيقة.

تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أكد تأييده ومساندته موقف قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي وضح وكشف مخططات قوى العدوان منذ اليوم الأول، ولمضامين خطابه الأخير حول ضرورة استكمال معركة التحرر والاستقلال الشامل، وتطهير الأراضي اليمنية من دنس الغزاة بمختلف انتماءاتهم.

السيد ابو ايمان

الثلاثاء 07 03 2023