شاهد.. المرأة اليمنية عنوان الصمود والكفاح في مواجهة العدوان

العالم - خاص بالعالم

استضافت قناة العالم الإخبارية خلال برنامجها الصباح "صباح جديد" مستشارة مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية لشؤون المرأة "نجيبة مطهر" للحديث حول دور المرأة اليمنية المجاهدة، وصمودها خلال سنوات العدوان الجائر على اليمن، حيث قالت "نجيبة مطهر" إن المرأة اليمنية عانت كثيرا جراء العدوان السعودي الأميركي على اليمن منذ عام 2015 وما زالت تعاني من هذا العدوان الجائر.

وأوضحت "نجيبة مطهر" أن المرأة هي الدافع والحافز لذهاب الرجل اليمني إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان المفروض على البلاد.

وأشارت مستشارة مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية لشؤون المرأة إلى أن المرأة اليمنية تدفع الرجل إلى جبهات القتال وتبقى هي وحيدة في تحمل مسؤولية البيت مع الحصار المفروض على البلاد، ولكنها استطاعت بصمودها وكفاحها ودعم قيادة صنعاء أن تواجه كل الصعوبات وهي مرفوعة الرأس، مؤكدة أن المرأة اليمنية استطاعت من خلال صمودها ودعمها للرجل في جبهات القتال أن تذل دول تحالف العدوان.

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