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مراسل العالم: وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

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