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مذكرة تفاهم إيرانية إماراتية لمواصلة التعاون الجوي

مذكرة تفاهم إيرانية إماراتية لمواصلة التعاون الجوي
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية، بحيث يتعلق جزء منها بزيادة رحلات الترانزيت.

العالم - إيران

وأعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو: إن منظمة الطيران المدني، تماشياً مع الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الطيران المدني، ومن أجل توسيع وتعزيز علاقات النقل الجوي مع دول العالم الأخرى، تقوم بتحديث مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل الجوي مع الدول الأخرى.

وأضاف: بالنظر إلى حجم التبادل التجاري والسياحي وما إلى ذلك بين إيران والإمارات، وبعد سنوات من تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في عام 2015، تم وضعها على جدول الأعمال لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني إلى انه تم التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة من قبل رئيسي منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية، وذلك بعد عقد اجتماعات ومناقشات بين المتخصصين والخبراء حول زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وتطوير شبكة الرحلات الخارجية، وزيادة الرحلات الجوية التي تمر عبر إيران والتعاون فيما بينهما والاستعدادات اللازمة تمهيداً لتوقيع اتفاقية النقل الجوي .

وأوضح يازرلو: حضر هذا الاجتماع مندوبون لعدد من شركات طيران الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد .

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