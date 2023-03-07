بالفيديو.. ماذا يحدث في فرنسا وهل هناك أفق لحل الأزمة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال "إلياس مصبنجي" في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن فرانسة تشهد إضرابا شاملا للاعتراض على قانون سن التقاعد ليكون 62 بدلا من 60 عاما ما أدى إلى شلل مرافق الحياة في البلاد.

وأضاف، أن كل شيء القطاعات في فرنسا مشلولة بما فيها القطارات بين المدن والطرق، حيث أغلقت الطرق الرئيسية منذ مساء الإثنين بحيث إن لا أحد يستطيع الدخول أو الخروج من العاصمة الفرنسية إلا بصعوبة.

ورأى رئيس مجلس الصحافة الأجنبية بفرنسا، أن لا حلول تلوح بالأفق لحل هذه الأزمة، لأن الحكومة الفرنسية مصرة على تمرير مشروع قانون سن التقاعد، سيما أن غالبية مجلس النواب وافقت على هذا المشروع، وأن قبول الحومة على هذا المشروع يعد صفعة قوية لرئيس الحكومة الفرنسية "إيمانويل ماكرون"، مشيرا إلى أن هناك أياما صعبة تنتظر فرنسا.

هذا وتنظم النقابات العمالية في فرنسا اليوم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.

ودعا الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه الموظفين والمتقاعدين إلى التظاهر بكثافة. وتوقع مصدر في الشرطة أن يصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من مليون وأربعمئة ألف في جميع أنحاء البلاد. هذا فيما توقفت محطات الغاز عن العمل لسبعة أيام. وحذرت شركة السكك الحديد التي تدير شبكة مترو باريس من تأثر الرحلات حتى يوم الأربعاء على الأقل.