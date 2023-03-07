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إيران تزرع مليار شتلة في الأعوام الأربعة القادمة

إيران تزرع مليار شتلة في الأعوام الأربعة القادمة
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الجهاز الزراعي الإيراني جواد ساداتي نجاد أنه سوف يتم زرع مليار شتلة في الأعوام الأربعة القادمة، مؤكدا إمكانية تحقيق هذا العمل الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء.

العالم - إيران

وقال ساداتي نجاد في حديثه مراسم التشجير التي أقيمت في جامعة "الإمام الحسين (ع)" التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية: إن دول العالم توقعت أن تزرع تريليون شتلة إجمالا حتى عام ۲۰۳۰، وتتنافس فيما بينها لتنفيذ هذا العمل حيث ورد بأن السعودية ستقوم بزرع ۵۰‌ مليار شتلة، وتركيا 7 ‌مليارات شتلة وأفغانستان مليار شتلة.

وأشار ساداتي نجاد إلى انجازات الوزارة وقال: تم حتى الآن إحياء ۲۳۸ مشتلا في إيران، لذا بإمكاننا زرع ۴۰۰ ‌مليون شتلة في العام.

وأضاف وزير الجهاد الزراعي الإيراني قائلا: إن تركيا استطاعت تحطيم الرقم القياسي في زرع الشتلات في العالم بزرعها ۱۱ مليون شتلة خلال ۳ ساعات، ونحن بإستطاعتنا تنفيذ مثل هذا الأمر بفضل شباننا وعوائلنا من خلال إجراء منافسة بينهم.

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