إيران تزرع مليار شتلة في الأعوام الأربعة القادمة

العالم - إيران

وقال ساداتي نجاد في حديثه مراسم التشجير التي أقيمت في جامعة "الإمام الحسين (ع)" التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية: إن دول العالم توقعت أن تزرع تريليون شتلة إجمالا حتى عام ۲۰۳۰، وتتنافس فيما بينها لتنفيذ هذا العمل حيث ورد بأن السعودية ستقوم بزرع ۵۰‌ مليار شتلة، وتركيا 7 ‌مليارات شتلة وأفغانستان مليار شتلة.

وأشار ساداتي نجاد إلى انجازات الوزارة وقال: تم حتى الآن إحياء ۲۳۸ مشتلا في إيران، لذا بإمكاننا زرع ۴۰۰ ‌مليون شتلة في العام.

وأضاف وزير الجهاد الزراعي الإيراني قائلا: إن تركيا استطاعت تحطيم الرقم القياسي في زرع الشتلات في العالم بزرعها ۱۱ مليون شتلة خلال ۳ ساعات، ونحن بإستطاعتنا تنفيذ مثل هذا الأمر بفضل شباننا وعوائلنا من خلال إجراء منافسة بينهم.