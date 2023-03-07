الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل مباشر على سيارات إسعاف في جنين

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... بعد ترميم صدع المعارضة.. تركيا أمام سيناريوهات مفتوحة

بالفيديو.. آخر تطورات اقتحام الإحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين

سوريا تؤيد الدعوات المطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي

ضبط شبكات مخلة بالآداب في صنعاء منها ما يدار من السعودية

الشيخ الخطيب: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب يؤكد همجية الكيان الصهيوني

شركة النفط الإيرانية تشارك في التنقيب عن النفط والغاز في 4 دول مجاورة