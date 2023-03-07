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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الاعلام العبري: إصابة اثنين من قوات الاحتلال الإسرائيلية يمام خلال اشتباكات مع مقاوميين فلسطينيين في جنين
الصحة الفلسطينية:ارتقاء الاسير المحرر عبدالفتاح حسين خروشة 49 عاما منفذ عملية حوار في جنين
مراسل العالم: الاحتلال يصعد في المخيم جنين ويريد القضاء على المقاومة الفلسطينية
مراسل العالم: السلطة الفلسطينية انتقدت العدوان الاسرائيلي غير المبرر
مراسل العالم: حركة الجهاد الاسلامي قالت ان المقاومة الفلسطينية قادرة على تكبيد الاحتلال الاسرائيلي الخسائر
الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل مباشر على سيارات إسعاف في جنين
الصحة الفلسطينية: شهيد و8 إصابات إحداها خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على جنين
مراسل العالم: وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة غير معلنة
مراسل العالم: الطاولة السداسية تعلن كمال كيليتشدار أوغلو مرشحا توافقيا لرئاسة الجمهورية في تركيا
أنصار الله: نجدد رفضنا لأي تواجد أو تحركات أو أنشطة أجنبية على أي أرض يمنية ونؤكد بأن من حق شعبنا التصدي لها بكل الطرق المشروعة
مراسل العالم: حركة الجهاد الاسلامي قالت ان المقاومة الفلسطينية قادرة على تكبيد الاحتلال الاسرائيلي الخسائر
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.