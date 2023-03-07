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استمرار المباحث النووية والتمهيد للوصول إلى الأهداف

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

في الايام الأخيرة التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي  في زيارته الرابعة لطهران خلال عهد الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة بالرئيس الايراني  وكبار المسؤولين في البلاد، زيارة تمخض عنها التوصل الى تفاهمات واتفاقات بشأن بعض القضايا العالقة فيما يخص قضية الضمانات، بينما أعلنت إيران بالمقابل استعدادها لمواصلة التعاون في هذا المجال.

العالم - من إيران

وبعد عودته إلى فيينا شارك غروسي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيما يتعلق بزيارة "رافائيل غروسي" الى طهران كتبت صحيفة الغارديان في مقال حمل عنوانه تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال فيها بأن جولة مباحثاته الأخيرة تمخضت عن استعداد إيران لإحياء عمليات مراقبة المواقع النووية.

بالطبع أشار هذا المقال إلى أن موضوع إشراف الوكالة الدولية يتطلب مزيدا من المباحثات. وذكر المقال أنه لا يوجد اتفاق حاليًا بشأن تسليم أفلام الفيديو والبيانات القديمة التي سجلتها كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات في المواقع ذات الصلة بالمجال النووي، أو حتى تسليم إيارن لمثل هذه الأفلام والبيانات.

وننتقل الى صحيفة تايمز أوف "إسرائيل" التي ركزت على جانب من تصريحات غروسي بصورة تعكس غضبها واستياءها قائلة: أن أي هجوم أو إجراء عسكري ضد المنشآت النووية مدان وغير قانوني. كما أشار مقال هذه الصحيفة إلى أن إسرائيل هي المشتبه الرئيسي الأول بتخريب المنشآت النووية الايرانية واغتيال علماء نوويين إيرانيين.

وفي هذا السياق أفادت محطة فرانس 24 بأن غروسي لم يقدم أية تفاصيل حول المعدات التي سيتم ترميمها أو ما إذا كان ذلك سيحدث قريبًا. وهذا في إشارة منها إلى إزالة إيران لكاميرات المراقبة من مواقعها النووية في حزيران يونيو 2022.

وتم ذلك خلال مواجهة سابقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واضافت أن غروسي أكد أن النتائج التي توصلت إليها الوكالة تفيد بأن إيران ليس لديها إنتاج أو مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب.

وشارك في ناقش أحدث برنامج "من ايران" الخبير في الشؤون السياسية "مصطفى خوش چشم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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استمرار المباحث النووية والتمهيد للوصول إلى الأهداف