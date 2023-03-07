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لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تحدد يوم الجمعة القادم يوم غضب في وجه سياسات حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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